Мыльные орехи, применение, описание

КУПИТЬ МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ

Сорт Сапиндус Мукоросси ( Sapindus mukorossi)

Мыльные орехи сорта Sapindus mukorossi - это ягоды, которые растут на мыльных деревьях, которые встречаются в Индии, главным образом в предгорьях Гималаев, в наиболее экологически чистых районах. Индусы и Непальцы с незапамятных времен использовали Мыльные орехи в качестве моющего средства. Мыльные орехи широко применялись и применяются в Индии всеми слоями населения. Мыльные деревья имеют до 15-ти сортов и растут по всему миру в тропических широтах. Результаты научных исследований свойств мыльных орехов стали доступны широкой общественности относительно недавно, но учитывая их поразительную эффективность, мыльные орехи и их экстракты сразу же стали использоваться ведущими мировыми производителями косметики в своих дорогих косметических и парфюмерных линиях.

ВОЛШЕБНАЯ ЯГОДКА



Мыльные орехи действительно многоцелевой натуральный продукт. Порошком, добавленным в теплую воду, можно мыть фрукты и овощи, это удалит остатки пестицидов и химикатов. Отваром полезно мыть домашних животных, вместо шампуня от блох. Отвар используют для влажной уборки, а также для мытья машин, ковров и других предметов быта, а после - оставшейся водой можно поливать огород. Мыльные орехи - эффективные и натуральные средства от насекомых в домашних условиях. Раствор можно применять при чистке ювелирных изделий, - изделие из метала окунают в воду с добавлением отвара мыльных орехов и протирают сухой тканью. Изделия при этом приобретают особый блеск, - Индия издревле славилась своими украшениями. Измельченные в порошок семена обладают отличными инсектицидными качествами. Они хорошо применяются при лечении зубного кариеса. Сапонин, полученный из мыльных орехов, используется также в производстве зубной пасты, а пудра мыльных орехов добавляется в косметические средства для деликатной чистки кожи. Так же широкое распространение плоды мыльного дерева получили и в медицине. В книге "Наука о лекарственных веществах" династии Мин подробно рассматриваются различные лечебные свойства мыльной ягоды. Особое значение уделяется отбеливанию кожи и удалению прыщей. Также мыльные орехи улучшают зрение и удаляют перхоть с кожи головы.

В Тибетской медицине чудо-орешками лечат экзему и псориаз. Корень и кора являются отхаркивающим, успокоительным и болеутоляющим средством. Также корни применяются при лечении мигрени, истерических припадков, эпилепсии. Плодами лечат астму, диарею, холеру, люмбаго, поражение паразитами, гастралгию и расстройства пищеварения.

Одним словом, мыльные орехи - это благословение, данное человеку, и мы рады с благодарностью использовать этот чудесный дар нашей Матери Природы.

Мыльные орехи получили широкое распространение в качестве моющего средства, т.к в их кожуре содержатся сапонины - природные пенообразователи.

Согласно исследованиям ученых, сапонин не вызывает аллергии и дерматитов, и в то же время прекрасно удаляет грязь с поверхностей тканей, посуды, кафеля и пр. Вот как эти плоды выглядят на дереве:





Мыльные орехи используют для стирки белья, мытья посуды, пола, различных поверхностей, чистки украшений из драгоценных металлов, как гигиеническое средство. Рекомендуется использовать их при мытье ребенка вместо множества баночек с «сомнительным» составом. Их экстракт (способ приготовления ниже) добавляют в ванночку деткам. Им стирают детские вещи и игрушки, моют пол и все поверхности … Спектр их применения очень широк, недаром мыльные орехи называют универсальным моющим средством. При этом они очень просты и экономичны в применении. 0,5 кг этих орехов хватает примерно на 100-150 стирок или на пол года универсального использования на одного взрослого человека. Обратите внимание, что Мыльными орехами можно стирать любые типы тканей! Они очень бережно отстирывают даже деликатные ткани и сохраняют яркость цвета. Мыльные орехи не требуют после себя ополаскивателя - белье после стирки мягкое и приятное на ощупь.

Кроме того Мыльные орехи широко используются, как лечебное и косметическое средство, - оказывают отхаркивающее, тонизирующее, смягчающее и противогрибковое действие. Рекомендуются при лечении экземы и псориаза, а также при удалении вшей.



Мыльные орехи не вызовут у Вас никаких сомнений в их натуральности, это не какой-то порошок с неизвестным составом, а сушеные плоды - 100% натуральное моющее средство, отличная замена бытовой химии.

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Использование Мыльных орехов:

1. Стирка белья и одежды в автоматических стиральных машинах и ручной стиркой

Скорлупки Мыльных орехов (в количестве согласно таблице) положите в полотняный мешочек (содержится в каждой упаковке Мыльных орехов) и поместите его в барабан стиральной машины вместе с бельем или другими вещами, которые нуждаются в стирке. Для эффективной стирки не кладите вещи в барабан очень плотно. Запустите процесс стирки. Дальше используйте аналогично обычному стиральному порошку.

Расход при стирке:

Для сильно загрязненного белья используйте на 2 - 3 скорлупки больше. Отмеченное дозирование рассчитано исходя из наиболее типичной стирки (3 килограмма белья средней степени загрязненности). После стирки Мыльными орехами одежда, белье и вещи приобретают тонкий аромат свежести и чистоты. После стирки при температуре 40° значительное количество сапонинов остается в Мыльных орехах, поэтому их можно использовать повторно. В случае ручной стирки –

– использовать Мыльные орехи аналогично. Как для автоматической стирки, так и для ручной стирки можно использовать экстракт(см. ниже) Мыльных орехов Хелаплант с дозированием подобранным в соответствии с концентрацией экстракта, жесткости воды, количества грязных вещей и степени, их загрязненности. При применении ускоренных программ стирки в автоматических стиральных машинах эффективность стирки Мыльными орехами Хелаплант может снизить по причине недостаточности времени для постепенного освобождения сапонинов из скорлупок Мыльных орехов. Поэтому в таких случаях лучше применять экстракт Мыльных орехов, который можно заливать непосредственно в барабан стиральной машины перед началом стирки или через пенал для стирального порошка.

! Мыльные орехи Хелаплант эффективны для стирки одежды и вещей, которые пачкаются в повседневной жизни и для выведения такой грязи как следы от травы, томатного кетчупа и тому подобное, однако мыльные орехи не предназначены для выведения очень сложных пятен, таких как, например, обветшалые пятна от красного вина и крови. Мыльные орехи Хелаплант, к сожалению, не владеют отбеливающим эффектом, поэтому белые вещи лучше стирать при высоких температурах (90°–95°) и предварительно замачивать в кислородном отбеливателе. Если на вещи имеются пятна, им стоит уделить особое внимание. Вещь нужно постирать как можно раньше (застарелые пятна вывести труднее всего). Само пятно нужно дополнительно обработать перед стиркой. Сильно загрязненные вещи можно предварительно замочить в холодной воде с добавлением соли или соды в зависимости от характера загрязнения и типа ткани.



При стирке в стиральной машине скорлупки орешков помещаем в хлопковый мешочек и кладем в барабан вместе с бельём. Для большего эффекта предварительно скорлупку можно размельчить.



При ручной стирке Мыльные орешки помещаем в таз с теплой водой и размешиваем воду до появления небольшого количества пены. После стирки прополощите белье в холодной воде. Во время полоскания лучше оставить скорлупки в воде, она придаст белью мягкость (но не оставлять на замачивание вещи с самими плодами).

Понять, что мыльные орехи отслужили свой срок можно следующим способом: подставьте мешочек с орехами под струю горячей воды из-под крана и сожмите в кулаке. Если есть обильная пена - можно продолжать стирать.

2. Мойка посуды, в том числе, в посудомоечных машинах.

Даже очень жирные тарелки станут чистыми, а стаканы заблестят как новые благодаря применению экстракта (см.ниже способ приготовления) Мыльных орехов. После чая на посуде остается налет, который трудно смыть. Его можно легко удалить с помощью щетки или губки, которые предварительно смочены в экстракте Мыльных орехов. Аналогично моется посуда загрязненная жиром и другими продуктами.

Для мойки посуды в автоматической моющей машине положите 5 -7 скорлупок Мыльных орехов на полку ящика для столовых приборов. Дальше мойте посуду обычным способом. Использовать средства для полоскания не нужно.

3. Уборка в доме (протирка мебели, мойки пола, мойки детских игрушек, и тому подобное).

С помощью экстракта Мыльных орехов можно эффективно удалять грязь и следы жира с поверхностей кухонной мебели, кафельного и пластикового покрытия, зеркал и тому подобное. Просто протрите загрязненные поверхности с помощью губки или тряпки, которые предварительно были смочены экстрактом Мыльных орехов. Добавляя экстракт Мыльных орехов в воду для мойки пола, получаем эффективное моющее средство, которое легко удаляет пятна грязи и жира (даже обветшалые) из пола, не оставляя разводы. Например, линолеум после мойки с помощью Мыльных орехов Хелаплант будет блестеть как новенький.

Мыльные орехи Хелаплант также является идеальным средством для мойки игрушек

вашего ребенка после возвращения их из улицы, детских площадок, песочниц и других мест где могут присутствовать опасные бактерии и глисты.

4. Мойка волос, лица и тела (эффективное средство против лупы и выпадения волос)



Экстракт Мыльных орехов безопасно очищает кожу и волосы, а благодаря антимикробным свойствам уничтожает бактерии. Замечательные гигиенически-лечебные

свойства Мыльных орехов признаны ведущими производителями косметических

средств, которые включают экстракт Мыльных орехов в состав своих лечебных шампуней и гелей для душа. Используется экстракт аналог обычному шампуню. Также для мойки можно использовать полотняный мешочек из Мыльных орехов, замоченный в теплой воде. Сжимая мешочек из Мыльных орехов в ладони (в теплой воде они становятся мягкими и выделяют сапонины) можно получать пену, которую дальше использовать для мойки как пену обычного мыла. Смочив ватный тампон в экстракте Мыльных орехов, можно его использовать для удаление косметики с лица.

5. Мойка овощей и фруктов

Экстракт Мыльных орехов эффективно очищает поверхность овощей и фруктов от остатков химикатов, которые применяются при их выращивании и сохранении. Также легко смываются грязь, следы жизнедеятельности насекомых, птиц и

животных, которые могут контактировать с овощами и фруктами во время их выращивания на открытых территориях. Как известно, некачественная мойка овощей и

фруктов перед употреблением в еду является основной причиной кишечно-желудочных расстройств, а иногда и серьезных отравлений, особенно у детей. Обычное

яблоко несложно вымыть и в проточной воде, а что делать когда надо вымыть вишни, черешни, виноград и тому подобное? Здесь на помощь и приходят Мыльные орехи

Хелаплант. Положите овощи или фрукты в ёмкость с водой, добавьте экстракт Мыльных орехов Хелаплант, через 3-5 минут промойте проточной водой - чистые овощи и фрукты готовы к употреблению в еду.

6. Уход за комнатными растениями

Побрызгайте экстрактом Мыльных орехов на листья и другие части комнатных растений. При этом достигается множественный эффект: растения получают нужную им влагу, поверхности листьев и веток очищаются от пыли и грязи, растения получают защиту от вредных насекомых. К тому же, попадая в почву остатки экстракта Мыльных орехов Хелаплант не нарушают его PH баланс, так как и скорлупки и экстракт являются отличными удобрениями.

! Экстракт Мыльных орехов не надо смывать с листьев и веток комнатных растений. Экстракт образует на поверхностях защитную пленку, которая с одной стороны обеспечивает естественную чистоту растений, а с другой - защищает их от вредоносных насекомых.

7. Уход за домашними животными





Применение экстракта Мыльных орехов для мойки шерсти животных также имеют множественный позитивный эффект: у животных не возникает аллергии, отступают аллергические реакции от применения шампуней (лупа, сухие экземы и тому подобное), животные избавляются от насекомых, паразитов (блохи, вши и т.п.), вода для мойки смягчается экстрактом, благодаря чему мойка становится тщательнее и необременительная, опрыскивая своих любимцев экстрактом перед прогулками в парках и лесу, вы защищаете их от клещей.

8. Чистка ювелирных украшений

Погрузите ювелирные украшения, которые требуют чистки, в раствор экстракта Мыльных орехов на несколько минут. После этого почистите их старой мягкой зубной щеткой и протрите сухой мягкой тряпочкой. Ваши ювелирные украшения заблестят как новые.

Косметическое применение

Применение мыльных орехов делает кожу более мягкой и гладкой, повышает её сопротивляемость инфекциям.

Мыльные орехи обладают дезодорирующим свойством.

При использовании для мытья волос делают волосы гуще, способствуют более лёгкому расчёсыванию, придают блеск. Могут быть полезны при перхоти и выпадении волос.

Лечебное применение

Мыльные орехи используются в медицине в качестве отхаркивающего, рвотного средства, применяются для лечения избыточного слюноотделения, эпилепсии, хлороза (форма малокровия) и мигреней.

Исследования показали, что сапонины подавляют рост опухолевых клеток.

В Аюрведе мыльные орехи применяются для лечения экземы, псориаза и средства для удаления веснушек, являются компонентом шампуней и очищающих средств.

Мыльные орехи обладают инсектицидными свойствами и традиционно применяются как средство от вшей.

Другое применение

Жидкое мыло: на 50г измельчённой скорлупы (без ядер) взять 4 чашки воды, довести до кипения и кипятить на медленном огне примерно 20 минут (кипячение способствует извлечению сапонинов и их смешению с водой). Получившийся раствор можно применять как шампунь, жидкое мыло, шампунь для животных, очищающее средство для посуды и других предметов. Отсутствие обильной пены (в отличие от промышленных средств) не влияет на эффективность средства. Так же данную жидкость можно применять в качестве инсектицидного средства.

Приготовление экстракта Мыльных орешков

Универсальность Мыльных орехов обуславливается возможностью несложного приготовления в домашних условиях экстракта Мыльных орехов Мукоросси. Способ приготовления экстракта следующий:

1. Положите 20-30 скорлупок Мыльных орехов (желательно измельченных с помощью, например, чеснокодавилки) в кастрюлю с водой (один литр) и накройте крышкой. Лучше применять мягкую воду (идеальный вариант - дистиллированную.

2. Прокипятите Мыльные орехи в течение 30 минут на небольшом огне - благодаря этой процедуре сапонины выделятся со скорлупок в воду - создаётся экстракт.

3. Повторите пункт 2 следующие 3 дня один раз в день.

4. Оставляя скорлупки в кастрюле, вылейте образовавшийся экстракт, в любую удобную для Вас посуду - пустую бутылочку из под шампуня, жидкого мыла и т.п. Экстракт мыльных орехов готовый к применению!

Чем меньше воды осталось в кастрюле после выполнения пунктов 1-3 – тем более сильный экстракт (более концентрированный) получен в результате. Обычно выкипает не менее половины объема воды. Разбавить экстракт до необходимой концентрации можно добавлением воды, необходимая концентрация подбирается экспериментальным путем в зависимости от способа применения экстракта.

Следует заметить, что экстракт сохраняет активные моющие свойства в течение одного двух недель, после этого его действие заметно ослабевает. Значительное количество сапонинов высвобождается уже после одноразового кипячения (пункт 2), потому делать экстракт можно и по сокращенной процедуре. Летом хранить можно в холодильнике.

Определение непригодности Орешков

Это легко определить на вид. Свежая скорлупа мыльных орешков яркая, стенки скорлупок толстые (1-2 миллиметра). При размачивании и взбалтывании воды появляется пена, вода слегка окрашивается в цвет орехов. Когда сапонин выделяется, скорлупа после высыхания становится тоньше и немного светлее. И так после каждого использования. А когда скорлупа становится бесцветная и очень тонкая, а в воде не выделяется пена - орехи уже не пригодны, их можно спокойно выбрасывать.

Еще раз поговорим про отвар из Орешков

Для стирки в стиральной машине этого делать не надо, достаточно просто положить половинки скорлупок в мешочек, а мешочек вместе с вещами в стиральную машину. Пакистанские орехи уже разломлены на половинки, а Индийские нужно разломить пополам, т.к. они почти все целые - это нужно для лучшего вымывания сапонина из скорлупы орешка.

А вот для ручной стирки, мытья волос, купания орешки иногда удобнее залить кипятком, поместив мешочек со скорлупками орешков в какую-нибудь удобную емкость (например, кастрюльку, кружку, мисочку), особенно если орешки еще не были ни разу размочены, т.е. первая стирка свежей скорлупой. Такое запаривание очень быстро слегка размягчит скорлупу. Всего за несколько минут Вы сможете получить раствор нужной концентрации. Из этого кипятка мешочек можно вытащить, окунуть в теплую воду, и, сжимая его, сделать воду желаемой концентрации.

Можно, конечно, и прокипятить, затем дать настояться, пока не остынет, хорошенько помять мешочек со скорлупками для насыщения отвара сапонином. Раствор получится очень концентрированный, но если нужен именно такой раствор, то 10-15 мин. кипячение - это хороший способ быстро получить высокую концентрацию сапонина в воде.

Однако даже для ручной стирки можно использовать орешки, не заливая их кипятком, а просто окунуть в теплую воду мешочек с орешками и, сжимая его, чтобы из орешков выделился сапонин, сделать воду нужной концентрации. Особенно это подходит, если орехи недавно использовались и скорлупа не полностью сухая.

В итоге, чем горячее вода и чем дольше орехи в этой горячей воде находятся, тем быстрее происходит выделение сапонина со стенок орешка. Зная это, можно подобрать для себя самый удобный способ использования мукороссиков.



Размоченные Мыльные орехи - дальнейшее использование

После стирки хорошо отожмите мешочек со скорлупками орешков и повесьте его сушить на бельевую веревку. В холодное время года мешочек можно положить на батарею или обогреватель, так он высохнет значительно быстрее. Вынимать орешки из мешочка для просушивания нет необходимости, они и так хорошо высохнут.

Единственное, что нужно иметь в виду - просушивать их обязательно нужно, не бросайте орешки мокрыми, не отжатыми, это все-таки органика, если они будут в воде более суток, то могут скиснуть, а когда они скисают - сапонин разлагается, соответственно, орехи теряют свои моющие свойства. Так что не забывайте после использования просушивать орешки, если они еще содержат сапонин (пригодны к использованию).



Преимущества Мыльных Орехов перед ЭКО-порошками

Прежде всего, они наиболее природные; экологичны для всего живого: как и для воды, земли, так и для человека (стирка, купание, мытье посуды).

Наша кожа - это губка, которая все впитывает. Это, скорее всего, знают многие. Вот она и впитывает вредные вещества из порошков, которые даже при многократном полоскании остаются на одежде. И какой бы экологический и гипоаллергенный порошок ни был все-таки это порошок - продукт химической промышленности, смотрите состав. В любом случае используются кислоты и прочая химия. Мы раньше пользовались продукцией известной экологической фирмы, но перешли на орехи. Все-таки химия, пусть и немного другая, нежели обычные моющие средства, остается химией, а орешки, просто сорванные и высушенные - это самое естественное и натуральное моющее, чистящее средство, созданное природой, поэтому доверие к нему больше. И вещи можно вовсе не полоскать, при этом не беспокоясь, что это вредно, с орехами намного проще ручная стирка, чем с порошками.

Если же Вам важно как они отстирывают, то, конечно же, не так идеально, как стиральные порошки. Они не отбеливают дополнительно вещи, и белые вещи белее не становятся, как при стирке с порошками, сильные пятна не выводят. Но обычные загрязнения отстирывают очень хорошо, и люди, покупающие их в основном для экологичности (дети, аллергии, другие заболевания), приятно удивляются - стирают орешки очень хорошо, лучше, чем ожидали. Благодаря своей природности орешки заменяют не только порошок, а и многие другие нужные вещи. Например, с ними можно купаться, мыть волосы. Благодаря их бактериальным свойствам для ванной комнаты/туалета - это дезинфекция, для кожи тела - нет аллергии и прыщей, для кожи головы - нет перхоти; справляются даже с герпесом. Даже можно использовать экстракт для борьбы с комарами (выше описано убийственное действие орешков на насекомых). Для этого залейте экстракт не сильной концентрации в пульверизатор и распылите в комнате и на оконную раму. Они боятся даже одного запаха орешков.

Если вы все таки любите белые вещи и не можете без них обходиться, то пока что у меня есть только один способ – кислородный отбеливатель фирмы Ланар или Дакос (замочить на ночь) или хозяйственное мыло.

Подробнее о стирке Мыльными орешками

Мыльные орехи удобны как для ручной, так и машинной стирки. Эффективно отстирывают одежду, сохраняя качество тканей и оставляя цвета яркими и насыщенными. Мыльные орехи - гипоаллергенны и совершенно безопасны для стирки одежды младенцев, людей с экземой, аллергией и другими заболеваниями кожи.

Мыльные орехи идеально подходят для стирки тканевых подгузников. В отличие от химических стиральных порошков, они не застревают в структуре ткани, уменьшая впитываемость подгузников. Даже наоборот, они помогают избавить подгузники от стирального порошка. Еще одно преимущество мыльных орехов - это их экономичность. Одного килограмма хватает на 150 стирок. Вы экономите от 20 до 50%, по сравнению с обычными моющими средствами. Мыльные орехи придают одежде удивительную мягкость и нежность, поэтому нет необходимости использовать смягчитель для белья.

Не удивляйтесь, - будет очень мало мыльной воды и пены. Что на самом деле означает отсутствие промышленных пенообразователей и химикатов и позволяет также экономить на потреблении воды. Получается настоящая экологическая стирка.

Существует несколько способов стирки с мыльными орехами: самый простой и наиболее распространенный - это использование орехов в завязывающемся мешочке в барабане стиральной машины. Также можно приготовить "экстракт", порошок из мыльных орехов или концентрированный раствор. Все формы и способы работают превосходно.

Самый простой способ:

Возьмите 4 или 5 целых орехов или равноценное количество шелухи, примерно 15 гр, положите в льняной мешочек, туго завяжите. Забросьте в стиральную машину перед тем, как заложите одежду. Мыльные орехи могут оставаться там до конца стирального цикла, т.к. полоскание происходит в холодной воде и очень малое количество сапонина выделяется и остается на белье. После стирки Мыльные орехи оставьте в мешочке. Эти же орехи можно использовать еще 3-5 раз. Если орешки истончали, стали кашеобразными, очень светлыми или серыми - они больше не пригодны для стирки. Мягкая вода требует меньше Мыльных орехов. При очень жесткой воде нужен мешочек с 7-10 плодами. Если одежда очень загрязнена, заполните барабан только наполовину. Больший эффект достигается при предварительном размельчении скорлупок и неполной загрузке машинки. Чем ниже температура стирки, чем жестче вода, чем грязнее белье - тем больше требуется орехов (на одну стирку может потребоваться до 15 штук). Мыльные орехи обладают приятным ароматом сухофруктов (ведь они и есть сухофрукты, только несъедобные), когда они в сухом виде. Некоторым может показаться, что они пахнут необычно, но удивительно, что одежда после стирки имеет совершенно нейтральный запах чистоты и свежести, радуя чувствительных к этому людей. Если вам хочется какого-то особого любимого аромата, можно добавить 5-10 капель эфирного масла (лаванда, апельсин, мята и т.д.) в хлопковый мешочек перед тем, как закинуть в барабан.

Деликатная стирка в холодной воде и ручная стирка:

Мыльные орехи подходят для изделий из шерсти, шелка и других деликатных материалов. Сапонин выделяется из орехов только при нагревании воды, поэтому для стирки в холодной воде (обычно рекомендованной для деликатных тканей) необходимо приготовить экстракт (см. выше), отвар или чай.

Отвар: прокипятите 3-4 горсти орехов в одном литре воды в течение 4 минут (дайте постоять 10-15 мин.). Вытащите орехи и остудите. Одной столовой ложки отвара достаточно для одной стирки.

Ореховый чай: чтобы получить чашку орехового "чая" замочите 4-5 орехов (помещенных в мешочек) в очень горячей воде примерно на 3 минуты. После этого добавьте полученный "чай" и сам мешочек в стиральную машину. Эти орешки можно использовать еще 3-5 раз.

Ручная стирка: добавьте примерно 2 столовые ложки отвара (или одну чашку орехового "чая") в воду для стирки и размешайте. Затем стирайте как обычно.

Стойкие пятна: чтобы справиться с пятнами от шариковой ручки, крови, яиц, травы, грязи, молока, шоколада, чая, пота, мороженого, масла или варенья добавьте немного орехового отвара на пятно перед тем, как положить одежду в стиральную машину, поставьте на цикл предварительной стирки, а затем стирайте как обычно.

В случае очень стойких трудновыводимых пятен (таких, как пятна от красных ягод, вина и др., а также загрязнения на воротничках и манжетах), необходимо обработать загрязнение другими натуральными средствами.

Подробнее о гигиеническом использовании, таком как мытье головы и контакт Мыльных орешков с глазами

Для кожи это только полезно, за редким исключением. Мыльные орешки антибактериальные, отлично растворяют жир, но в то же время очень смягчают кожу, не пересушивая ее. Волосы очень блестят после мытья или хотя бы ополаскивания волос раствором с орехами. При постоянном применении орешков в качестве шампуня лечится перхоть, т.к. перхоть - это грибок, а мыльные орехи обладают анти-грибковыми свойствами.

Используя во время купания вместо привычного мыла Мыльные орехи, можно полностью исключить смывание защитного слоя с поверхности кожи. Мыльные орехи совершенно не содержат щелочей, не травмируя кожу, смывают лишь излишек жира и пота, не проникая, подобно щелочам, внутрь кожного покрова и не расщепляя плотный поверхностный защитный слой кожи, тем самым очищая ее от загрязнений и сохраняя все защитные свойства, не истощая и не пересушивая. Отвар Мыльных орехов прекрасно очищает и способствует регенерации кожи. При этом сохраняются все защитные функции и увеличивается сопротивляемость инфекциям. Кроме того Мыльные орехи обладают отбеливающим эффектом, избавляют от пятен, прыщей, а также предотвращают кожные заболевания, вызванные вирусом (например, плоские бородавки). Кожа становится более мягкой и гладкой, нет ощущения стянутости, как после мыла.

Мыльная ягода способствует расширению капилляров, поэтому ванна с отваром мыльных орехов помогает полностью расслабиться и быстро восстановиться от усталости, оставляет уютное чувство, как после хорошего массажа. Их рекомендуют использовать людям с чувствительной кожей и аллергикам. Смягчаются: экзема, псориаз, зуд. Проходят отеки.

Также можно сшить тканевую мочалку (в виде мешочка) и наполнить ее размельченной скорлупой, - мыться ей будет очень приятно.

Особенно полезно купание с мыльными орехами для маленьких детей, чтобы с самого детского возраста не нарушался кожный жировой баланс и не смывался такой важный и необходимый в детской жизни защитный слой, оберегающий ребенка от вредного воздействия окружающей среды.

Для Деток я использую так Мыльные орешки: добавляю экстракт Мыльных орешков в ванночку до появления мыльной пенки и потемнения воды и сажу туда малыша. Этой же водичкой я смачиваю головку (поливаю сверху) и нам этого достаточно. Летом такие процедуры я в несколько раз учащаю, особенно если сильная жара и у ребенка потничка в паху, на шее, под волосами… Часто принимая такую ванночку, потничка проходит быстро естественным путем. Такой раствор воды с Мыльными орешками в ванночке не раздражает глазки малыша при попадани